Посёлок Бабынино, Калужская область, 19 июля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. В личном подсобном хозяйстве, что в деревне Матюково Бабынинского района Калужской области выявлен бруцеллёз среди поголовья мелкого рогатого скота, сообщили 19 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Свинья

По данным областного комитета ветеринарии, в результате повторных серологических исследований на бруцеллез в данном подсобном хозяйстве диагноз был установлен окончательно. Комитет ветеринарии готовит приказ по введению карантина, а также план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза и предотвращению распространения возбудителя на территории Бабынинского района.

По информации председателя комитета ветеринарии при правительстве области Сергея Соколовского, на территории охотхозяйства вблизи села Клен сельского поселения «Поселок Еленский» была проведена добыча девяти диких кабанов. После отбора проб туши добытых кабанов были сожжены. По четырём пробам получен положительный результат на африканскую чуму свиней. На месте добычи кабанов и прилегающей территории проведены ветеринарно-санитарные мероприятия. Угрожаемая зона определена радиусом 15 км от очага, зона наблюдения — радиусом 10 км от границ угрожаемой зоны. В эти зоны частично попадают территории Хвастовичского и Ульяновского районов.