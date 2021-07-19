Москва, 19 июля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Московскому «Спартаку» по итогам жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 досталась португальская «Бенфика». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Alface «Бенфика» празднует гол

Первый матч пройдет 3 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Ответная встреча, который пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж», запланирована на 10 августа.

В последний раз «Спартак» и «Бенфика» играли между собой 7 ноября 2012 года в рамках четвертого тура группы G Лиги Чемпионов УЕФА 2012/13. Тот матч завершился уверенной победой португальской команды со счетом 2:0. Оба мяча забил форвард сборной Парагвая Оскар Кардосо (55', 69').

Все пары третьего квалификационного раунда ЛЧ:

«Легия» — «Динамо"/"Омония»

«Монако» — «Рапид"/"Спарта»

«Генк» — «Шахтер»

«Спартак» — «Бенфика»

«Фенецварош» — «Славия»

«Мальме"/ХИК — «Рейнджерс»

«Селтик"/"Мидтьюлланд» — ПСВ