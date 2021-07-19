Стокгольм, 19 июля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Ссылаясь на выводы документального фильма немецкой телекомпании ADR, 18 июля шведская новостная служба SVT Nyheter сообщила, что за последние годы технологические возможности нахождения допинга улучшились настолько, что даже «чистые» спортсмены могут стать жертвой случая и быть обвинены в приеме запрещённых препаратов.

Допинг

По словам председателя Антидопингового агентства Швеции Оке Андрена-Сандберга, в находках немецких журналистов нет ничего удивительного.

«Это же всем хорошо известно», — подчеркнул в интервью SVT Андрен-Сандберг.

В своём документальном фильме немецкие телевизионщики рассказали, что даже через легкое прикосновение к коже достаточное количество запрещённого вещества может попасть в организм и быть обнаруженным в результате допинг-тестов.

«Если говорить о допинге, то у нас уже была одна норвежская лыжница (Тереза Йохауг), которая рассказывала, что накладывала себе анаболические стероиды на губы, а через два дня это обнаружилось в моче. И это было подтверждено», — рассказал Андрен-Сандберг.