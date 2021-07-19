Редвуд-Сити, США, 19 июля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Дополнение War for Wakanda для игры Marvel's Avengers потребует от геймеров около 7,5 часов на полное прохождение. Об этом 19 июля сообщает «Игромания».

Avengers.square-enix-games.com Скрин игры «Marvel’s Avengers»

Дополнение добавит в игру новую сюжетную линию, посвящённую вымышленной африканской стране Ваканде. Оно также позволит геймерам сыграть за Чёрную пантеру в исполнении Кристофера Джаджа — официального голоса Кратоса из God of War.

Напомним, что точная дата релиза War for Wakanda пока не называется. Ожидается, что дополнение выйдет в августе 2021 года.