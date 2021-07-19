Варшава, , 16:28 — REGNUM Представители фонда «Центр изучения общественного мнения» провели в Польше социологический опрос с целью выяснить уровень доверия жителей к местным политикам. Об этом 19 июля сообщает Polskie Radio.

Флаг Польши (сс) kaboompics

В тройке лидеров оказались президент Польши Анджей Дуда (ему доверяет 45% опрошенных), оппозиционный политик Шимон Холовня из партии «Польша-2050» (41%), а также премьер-министр страны Матеуш Моравецкий с результатом доверия в 40%.

Наибольшее недоверие респонденты выразили вице-премьеру, председателю партии «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому (52%), министру юстиции, генеральному прокурору Збигневу Зёбро (47%) и лидеру «Гражданской платформы», бывшему премьер-министру Дональду Туску (45%).

Мэр Варшавы, заместитель главы оппозиционной партии «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский пользуется доверием 34% опрошенных и уровнем недоверия со стороны 39% респондентов.

Опрос был проведен с 1 по 11 июля. В нем приняли участие 1 100 взрослых жителей Польши.