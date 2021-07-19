Анкара, 19 июля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Власти Турции не исключают закрытия границ страны для иностранцев в случае роста распространения штамма коронавируса «дельта». Об этом сообщил 19 июля министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Harold Litwiler Турция

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«Ни от чего гарантии нет, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом «дельта». Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране», — сказал он в интервью CNN Turk.

При этом министр отметил, что приоритетом для турецких властей является максимальная вакцинация.«Если она ускорится, то Турция сможет полностью вернуться к нормальной жизни. Чем дольше она затянется, тем больше времени займёт нормализация», — подчеркнул он.

В целом же министр отметил, что пока в Турции «всё идёт хорошо», страна рассчитывает принять в текущем году до 25 миллионов отдыхающих и получить от туристов доход в $20 миллиардов.