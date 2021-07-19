Москва, 19 июля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Разрешений на полёты на курорты Египта российские авиакомпании пока от Росавиации не получили. Соответствующая информация содержится в приказе ведомства.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Закат в Египте

Так, в обнародованном Росавиацией приказе не указаны новые допуски полётов в Египет. Кроме того, указано 231 направление полётов из России, доступ на которые пока закрыт. Среди них — египетские курорты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий запрет полётов на курорты Египта, введённый в 2015 году после теракта над Синаем.