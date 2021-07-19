Рязанская область получила новую партию вакцины «Спутник V»
Рязань, 19 июля, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Очередную партию вакцины «Спутник V» получили медицинские организации Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 19 июля в региональной оперативной рабочей группе.
Минобороны России
Вакцина от коронавируса
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В новой поставке 17,5 тысячи доз препарата. По словам заместителя министра здравоохранения Рязанской области Владимира Хоминца, прививку от коронавирусной инфекции сделали 34,5% рязанцев от 60%, подлежащих вакцинации от COVID-19.
В регионе действует 65 пунктов вакцинации, а на двух железнодорожных вокзалах мобильные бригады работают в круглосуточном режиме.