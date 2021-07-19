Варшава, , 16:18 — REGNUM Заместитель министра юстиции Польши Марцин Романовский 19 июля в эфире Polskie Radio сообщил, что его ведомство подготовило поправки в закон о домашнем насилии.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, по словам чиновника, новые поправки предусматривают, что пострадавшие от домашнего насилия будут находиться под защитой не только в собственном доме, но и в любом другом месте.

«Мы хотим расширить действие закона таким образом, чтобы для того, кто ранее проявил агрессию, было запрещено приближаться к жертве на определенное количество метров. Это делается для того, что чтобы жертва насилия чувствовала себя в безопасности на прогулках, во время похода по магазинам», — сказал он.

По его словам, поправки к закону также запрещают преступнику общаться с жертвой в интернете или по телефону, а также расширяют список лиц, в отношении которых могут быть введены данные запреты. Романовский напомнил, что согласно статистике, в Польше ежегодно жертвами домашнего насилия становятся около 250 тысяч человек.

Поправки внесут на рассмотрение правительства, и после их одобрения они могут быть вынесены на голосование в Сейм.