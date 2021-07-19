Калуга, 19 июля, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Более тысячи туристских объектов предлагается сегодня в Калужской области для посещения гостями края. Среди наиболее популярных — музей истории космонавтики в Калуге, «Этномир», «Никола Ленивец», Парк птиц, Обниниская АЭС. Эти и другие объекты посещают более одного миллиона туристов в год. Об этом 19 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерства экономического развития.

Фото Агентства по развитию туризма Калужской области Музейный комплекс Великого стояния на Угре

По итогам 2020 года турпоток из-за пандемии снизился на 30% и составил чуть больше 1,7 млн человек. В 2021 году фиксируется восстановление объемов внутреннего туризма и планируется, что область посетят не менее 2 млн человек. Гостиницы и туроператоры Калужской области участвуют в программах стимулирования внутреннего туризма — кэшбек по карте «МИР» и детский туристический кэшбэк, где предусмотрен возврат средств в размере 50% от стоимости. На сегодняшний день уже забронировано 2 200 путевок в частные детские лагеря области, государственные лагеря принимают детей в этом году бесплатно. Калужская область, наряду с Московской, Ярославской, Владимировской, Тульской и другими областями центра России присоединилась к проекту «Большое Золотое кольцо», который предусматривает развитие туристически привлекательных территорий.

В целях повышения туристского потенциала Боровска разработан комплекс проектов и мероприятий: благоустройство площади Ленина, рекреационной зоны вдоль реки Протва — Набережная «7 веков Боровска», площади у Покровского собора, парка «Нарния», сквера «Орден трудовой славы», возрождение исторических зданий, устройство проекционного освещения храмов города, обустройство спортивной площадки «Вираж» и другие.

Выступая 19 июля на заседании областного правительства, губернатор Владислав Шапша заявил: «Вы прекрасно знаете, что у нас есть и другие города с не меньшей исторической ценностью, которые привлекают к себе внимание десятков тысяч туристов, в том числе Козельск, Мещовск. Необходимо использовать весь потенциал, не стоять на месте, развивать внутренний туризм в области».