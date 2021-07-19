Калужскую область ежегодно посещают более миллиона туристов
Калуга, 19 июля, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Более тысячи туристских объектов предлагается сегодня в Калужской области для посещения гостями края. Среди наиболее популярных — музей истории космонавтики в Калуге, «Этномир», «Никола Ленивец», Парк птиц, Обниниская АЭС. Эти и другие объекты посещают более одного миллиона туристов в год. Об этом 19 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерства экономического развития.
По итогам 2020 года турпоток из-за пандемии снизился на 30% и составил чуть больше 1,7 млн человек. В 2021 году фиксируется восстановление объемов внутреннего туризма и планируется, что область посетят не менее 2 млн человек. Гостиницы и туроператоры Калужской области участвуют в программах стимулирования внутреннего туризма — кэшбек по карте «МИР» и детский туристический кэшбэк, где предусмотрен возврат средств в размере 50% от стоимости. На сегодняшний день уже забронировано 2 200 путевок в частные детские лагеря области, государственные лагеря принимают детей в этом году бесплатно. Калужская область, наряду с Московской, Ярославской, Владимировской, Тульской и другими областями центра России присоединилась к проекту «Большое Золотое кольцо», который предусматривает развитие туристически привлекательных территорий.
В целях повышения туристского потенциала Боровска разработан комплекс проектов и мероприятий: благоустройство площади Ленина, рекреационной зоны вдоль реки Протва — Набережная «7 веков Боровска», площади у Покровского собора, парка «Нарния», сквера «Орден трудовой славы», возрождение исторических зданий, устройство проекционного освещения храмов города, обустройство спортивной площадки «Вираж» и другие.
Выступая 19 июля на заседании областного правительства, губернатор Владислав Шапша заявил: «Вы прекрасно знаете, что у нас есть и другие города с не меньшей исторической ценностью, которые привлекают к себе внимание десятков тысяч туристов, в том числе Козельск, Мещовск. Необходимо использовать весь потенциал, не стоять на месте, развивать внутренний туризм в области».