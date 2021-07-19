Стокгольм, 19 июля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Швеции должно резко вырасти производство электроэнергии с помощью ветряков, чтобы правительство смогло достичь поставленной им цели по 100-процентному производству электроэнергии из возобновляемых источников к 2040 году. Однако не все довольны планами властей — лишь немногие местные жители хотят, чтобы ветряные установки находились в непосредственной близости от их домов. Об этом 19 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Ветряк

Так, например жители окрестностей Гальмшёмюрена в муниципалитете Сандвикен еще с конца прошлого года выступают против установки ветряных турбин в этом районе.

«Мы должны сделать все, чтобы защитить наши интересы, иначе не вся необходимая информация дойдет до политиков, которые принимают решения по этому поводу», — заявила в интервью Дженни Йоханссон, которая владеет коттеджем в окрестностях Кальмшёмюрена более 20 лет.

Местные власти намерены построить недалеко от ее дома 40 ветряков высотой до 280 метров. Установки займут площадь в 21 квадратный километр.