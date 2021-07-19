Варшава, 19 июля, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В связи с сильными грозами и ветрами, которые прокатились по территории Польши в ночь с 17 на 18 июля, спасатели 18 и 19 июля совершили уже более 1,5 тысяч выездов для устранения последствий непогоды. Об этом сообщил Polskie Radio пресс-секретарь главного управления Государственной противопожарной службы Кшиштоф Баторский.

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По его словам, наибольшее количество вызовов спасителей — 389 — зафиксировано в Мазовецком воеводстве, в Малопольском воеводстве — 360, в Лодзинском — 163, в Силезском — 160 и 153 — в Варминьско-Мазурском.

Баторский добавил, что к счастью, из-за непогоды не пострадал ни один человек. Спасатели в основном убирали поваленные деревья и откачивали воду из затопленных подвалов.

Институт метеорологии и водного хозяйства Польши тем временем выдал очередные предупреждения для Малопольского, Подкарпатского и Люблинского воеводств об очередных надвигающихся грозах, которым будет сопутствовать шквальный ветер.