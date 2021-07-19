Стокгольм, 19 июля, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Вечером 17 июля во Флемингсберге в результате перестрелки были ранены двое детей. В ходе пресс-конференции, состоявшейся 19 июля, министр юстиции Швеции Морган Йоханссон выразил свои соболезнования по поводу случившегося и заявил, что подобное не должно произойти впредь. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

«Это очень трагичное событие. Никто не должен сталкиваться с подобным в детстве. Сама мысль о том, вас могут подстрелить, когда вам 5,6 лет и вы играете на детской площадке, заставляет задуматься о дальнейшем психологическом развитии и о том, какую невероятную травму это должно повлечь за собой», — отметил Йоханссон.

По данным полиции Швеции, изначально дети не были целями злоумышленников, они стали жертвой несчастного случая.

«Это еще раз доказывает то, что организованные преступные группировки вообще не уважают человеческую жизнь. Их совершенно не волнуют последствия своих действий», — добавил министр.