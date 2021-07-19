Москва, 19 июля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Для того, чтобы реальные располагаемые доходы жителей РФ выросли, нужна более смелая политика правительства России, которое к ней не готово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал данные, согласно которым 70% граждан РФ экономят как на развлечениях, так и на покупке новой одежды.

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«Две трети населения ведут себя очень консервативно, и из экономики выпадает очень большой пласт потребителей, которые могли бы быть двигателями совокупного спроса, — сказал Комолов. — И если бы уровень располагаемых доходов граждан подрос, то это стало бы хорошим способом выхода из текущего кризиса. По крайней мере, из его острой фазы. Но для этого нужна более смелая политика нашего правительства. Однако, судя по заявлениям, прозвучавшим в последние месяцы, оно явно не готово к такому сценарию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что осенью РФ столкнется с ростом безработицы.