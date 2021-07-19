Казань, 19 июля, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В селе Высокая Гора 19 июля состоялось открытие исламского центра «Бердэмлек». В торжественной церемонии приняли участие глава РТ Рустам Минниханов, муфтий РТ Камиль Самигуллин и глава Высокогорского района Рустам Калимуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан байрам

Новый исламский центр стал пятой действующей мечетью в населенном пункте. Здесь планируют разместить районный мухтасибат и организовать образовательные курсы для детей, а также курсы повышения квалификации для местных имамов. В пяти классах одновременно могут заниматься до 60 ребят. Также имеются конференц-зал, столовая и две комнаты отдыха.

Первый камень в основу будущего исламского центра заложили в 2015 году. Муфтий Татарии отметил, что открытие мечети проходит в канун Курбан-байрама и поздравил присутствующих с одним из главных мусульманских праздников.

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии завершены работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери, который был утрачен в 1932 году. На его реконструкцию выделялось около 2 млрд рублей пожертвований и средств из республиканского фонда возрождения памятников истории культуры РТ. Торжества, посвящённые празднику обретения чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы, пройдут с 20 по 21 июля.

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