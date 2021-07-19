Джакарта, 19 июля, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Министерство транспорта Индонезии издало указ, касающийся передвижения людей во время празднования Ид аль-адха или Курбан-байрам, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

«Цель ужесточения мер — ограничить поездки внутри страны, особенно во время праздника Курбан-байрам с 19 по 25 июля 2021 года», — говорится в заявлении министерства транспорта Индонезии.

Власти Индонезии приняли решение запретить передвижение по морю большинству групп граждан во время празднования Курбан-байрама.

Указ касается всех граждан Индонезии за исключением работников первостепенных секторов, а также пассажиров с неотложными делами при наличии подтверждающего документа. К таким делам относятся болезни, беременность и роды, похороны.

Кроме того, передвигаться по морю не смогут граждане Индонезии моложе 18 лет.

Курбан-байрам — это исламский праздник окончания хаджа, паломничества в Мекку. В 2021 году праздник отмечается 20 июля и продлится четыре дня.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипринесет в жертву 35 коров в праздник Ид аль-адха.