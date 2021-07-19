Белгород, 19 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Маленький ребёнок оказался запертым в автомобиле на парковке у одного из торговых центров Белгорода, сообщает 19 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Republica Разбитое стекло

В паблике «Авто Белгород» очевидец разместил ролик с информацией о том, что «родители оставили грудного ребёнка в автомобиле, а сами ушли в магазин». Пользователи разразились негодованием и осудили взрослых, напомнив, что подобные случаи зачастую заканчиваются трагически. Ясность в комментарии под постом внесла сотрудница торгового центра.

«Ребёнка не закрыли в машине, дверь захлопнулась, а родитель во время съемки этого видео побежала в магазин за помощью. Также вызвали службу спасения. Не нужно говорить чего не знаете! Я лично разбивала стекло автомобиля», — написала Юлия Ч.