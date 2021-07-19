Москва, 19 июля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Единственный фактор, который в РФ может повлиять на повышение покупательской активности населения, — это сезонное снижение цен на некоторые продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал информацию о том, что в России почти 70 жителей РФ вынуждены жить в режиме очень серьезной экономии.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Гарантированная бедность

«Я не думаю, что до осени что-то принципиально изменится. Единственный позитивный фактор, который может повлиять на повышение покупательской активности, — это некоторое снижение цен, которое всегда происходит осенью. Это связано с сезоном сбора урожая. Дешевеют овощи и прочие сельскохозяйственные культуры. Это позволяет чуть более свободно вздохнуть рядовому потребителю, поскольку, наверное, огурцы уже не будут стоить по 200 рублей за килограмм, а морковь перестанет быть элитным овощем, — сказал Комолов. — И это в какой-то степени подстегнет потребление. Но не сильно, потому что осенью, как обычно, начнет расти безработица, поскольку сезонный приток рабочей силы в определенные отрасли будет сокращаться, и к зиме все вернется на круги своя».

Как подчеркнул Комолов, даже дорогая нефть не позволит России решить ее фундаментальные проблемы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, почему население РФ переходит в режим жесткой экономии, и какую роль в этом играет доступность кредитования.