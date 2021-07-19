Тегеран, 19 июля, 2021, 16:10 — ИА Регнум. После смены президента в Иране политика страны в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не изменится. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

"Основная и принципиальная политика Исламской Республики — это политика, установленная Верховным лидером и основными органами», — заявил он, добавив, что правительство Ирана «является исполнительным органом».

Также Хатибзаде указал, что шесть раундов переговоров по СВПД прошли «мощно и серьезно».

«Эти переговоры были отложены из-за невыполнения (обязательств) США, а в Иране прошли выборы», — добавил иранский дипломат.

Кроме того, пресс-секретарь МИД Ирана уточнил, что, когда в Иране произойдет инаугурация президента и будет сформировано новое правительство, переговоры по СВПД продолжатся.

При этом он подчеркнул, что «Иран полностью возобновит выполнение своих обязательств» только тогда, «когда США вернутся к своим обязательствам по резолюции 2231 и ядерной сделке».

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдепе США заявили, что Иран призывами дождаться смены администрации в республике якобы пытается снять с себя вину за задержку в переговорах по ядерной программе.