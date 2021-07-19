Москва, 19 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Жители РФ вынуждены экономить всё сильнее и сильнее, так как их реальные доходы падают, а кредит становится всё менее доступным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал данные исследования, которое показало, что в России почти 70% граждан вынуждены экономить и на одежде, и на развлечениях, и на покупке электроники.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Реальные располагаемые доходы наших соотечественников сегодня на 10% ниже, чем 10 лет назад. В этих условиях, хоть коронавирус, хоть эпидемия, но население будет сокращать свою потребительскую активность, поскольку если у вас низкие доходы, то вы экономите на всем. А кредит перестает быть благоприятным выходом. У нас вместе с ростом ключевой ставки ЦБ РФ кредит продолжает дорожать и становится все менее и менее привлекательным инструментом для компенсации выпадающих доходов. Поэтому реальные доходы падают, кредит все менее доступен, и вместе с этим общество начинает экономить все сильнее и сильнее», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что три четверти российских семей сталкиваются с нехваткой средств при оплате необходимых расходов.