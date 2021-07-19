Нью-Йорк, США, 19 июля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Североатлантический альянс вслед за США и союзниками по НАТО возложил ответственность за проведение кибератаки через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server американской корпорации Microsoft на Китай. Об этом говорится в опубликованном 19 июля на сайте альянса заявлении.

Christoph Scholz Взлом

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«Мы солидарны со всеми, кто пострадал от недавних вредоносных кибератак, включая компрометацию сервера Microsoft Exchange. Такая вредоносная кибердеятельность подрывает безопасность, доверие и стабильность в киберпространстве», — подчёркнуто в документе.

«Мы признаём национальные заявления таких союзников, как Канада, Великобритания и Соединённые Штаты, в которых ответственность за компрометацию сервера Microsoft Exchange возлагается на Китайскую Народную Республику», — говорится в заявлении.

В НАТО призвали все государства, включая Китай, выполнять свои международные обязательства и действовать ответственно в международной системе, в том числе в киберпространстве.

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Напомним, о попытке взломать локальные хранилища почтовых ящиков Exchange Server компания Microsoft заявляла в марте 2021 года. В корпорации считают, что китайские хакеры стремились получить различную информацию об американских компаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский союз обвинил Китай в проведении вредоносной кибератаки со «значительными последствиями», которая была направлена против правительственных учреждений и политических организаций в ЕС, а также ключевых европейских отраслей промышленности.