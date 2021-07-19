Чебоксары, 19 июля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Чувашии сильную жару, которая держится в республике продолжительное время, сменят сильные дожди. При этом не исключается град, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Вид на Волгу в Козловском районе Чувашии

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По его словам, 19 — 20 июля в республике будет удерживаться 30-градусная жара, затем погода изменится из-за прохождения холодного фронта. Жара спадёт, и пойдут сильные дожди. Непогоду могут усилить грозы, град и шквалистый ветер. Похолодание начнётся местами 20 июля.

22 — 23 июля прогнозируются ливни. По предварительным данным, в центральных и юго-западных районах Чувашии может выпасть 60 литров воды на квадратный метр земли, в Чебоксарах — свыше 40 литров.

23 июля температура может упасть до +14…+16 градусов, пик похолодания прогнозируется с 24 на 25 июля.

Возвращение жаркой погоды ожидается 26 июля и в последние июльские дни прогнозируется +28…+30 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 и 20 июля в республике будет держаться сильная жара, температура составит +30…+32 градуса. Спасатели объявили «жёлтый» уровень опасности».