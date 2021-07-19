Ташкент, 19 июля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2021 года из Узбекистана в Россию организованно направились 22 тыс. мигрантов. Об этом сообщили в агентстве по внешней трудовой миграции республики.

Трудовые мигранты

Всего за отчетный период за границу организованно выехали 28 993 трудовых мигранта, в том числе 3 354 — в Казахстан, 1 123 — в Турцию, 826 — в Южную Корею.

Отметим, вышеуказанные данные учитывают лишь организованный поток мигрантов, трудоустроившихся через агентства. Подавляющее большинство трудовых мигрантов отправляются на заработки из Узбекистана в Россию в частном порядке.

Ранее в агентстве по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана составили список из 300 тыс. нелегалов, находящихся в России.

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