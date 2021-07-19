Выборг, Ленинградская область, 19 июля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Военно-исторический фестиваль в Выборгском замке, который должен был состояться 19−22 августа 2021 года, отменён. Причиной послужила ухудшающаяся ситуация по заболеваемости COVID-19 в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили 19 июля в Выборгском объединенном музее-заповеднике.

Выборгский музей-заповедник В Выборге отменён средневековый фестиваль.

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Как отмечается, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, на основании постановления правительства Ленобласти от 9 июля 2021 года, администрация Выборгского объединенного музея-заповедника отменяет военно-исторический фестиваль «Средневековые дни в Выборге».

«В сложившейся обстановке, команде организаторов невозможно подготовить качественное и безопасное для участников и посетителей мероприятие. Приносим свои извинения всем, кто запланировал отпуск и поездку в Выборг на фестиваль. Надеемся на ваше понимание, и встречу в следующем году», — заявили в музее-заповеднике.

Отметим, с начала пандемии Выборгский район Ленобласти входит в пятерку «лидеров» по числу зараженных жителей. Здесь коронавирусной инфекцией заразилось 5369 человек, из них 4669 выздоровели. При этом только за минувшие сутки в районе был выявлен 21 инфицированный.