Воронеж, 19 июля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В получении взятки подозревается 24-летний оперуполномоченный одного из отделов полиции Воронежа, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 19 июля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Согласно предварительным данным, подозреваемый предложил местному жителю передать ему 50 тысяч рублей за «содействие» в решении вопроса о непривлечении мужчины и его друзей к уголовной ответственности — сотрудник полиции обещал вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по находившемуся у него в производстве материалу проверки.

Полицейский был задержан 18 июля 2021 года на улице Ленинградской с поличным при получении части требуемой суммы в размере 45 тысяч рублей — в рамках совместных мероприятий следователей СК и сотрудников собственной безопасности ГУ МВД России по Воронежской области. На допросе подозреваемый сознался в содеянном, дал подробные показания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в управлении в связи с данным фактом проводится служебная проверка.

«В случае, если вина данного сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.