Брюссель, 19 июля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Около 200 человек, имеющих отношение к сфере культуры Бельгии, подписал открытое письмо с критикой действий правительства страны по отношению к сотням мигрантов. Об этом 19 июля сообщает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Как отмечают авторы письма, они призывают политиков страны дать «внятный и последовательный» ответ на ситуацию с более чем 400 мигрантами, объявившими с 23 мая голодовку и потребовавшими легализации своего пребывания в стране.

«Мы, бельгийские деятели культуры, представители нашей страны и наших сообществ перед миром, отказываемся представлять Бельгию, которая из-за своей косности и молчания допускает ситуации, приводящие к социальной и физической смерти людей», — говорится в тексте письма деятелей культуры Бельгии.

Отметим, ранее часть голодающих в Брюсселе мигрантов отказалась принимать воду, после чего врачи заявили об угрозе здоровью и жизни голодающих.