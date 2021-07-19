Саратов, 19 июля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 19 июля прошли 477 626 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Mos.ru Вакцинация

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Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 332 689 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за сутки зарегистрировали ещё 234 новых случая заражения коронавирусом. По данным на 19 июля выздоровели с начала наблюдения 65 689 человек, за сутки — 145 пациентов. Скончались с начала пандемии 1570 жителей.

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