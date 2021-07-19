Москва, 19 июля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Участнице ДТП на улице Авиаторов в Москве потребовалась помощь психолога. Об этом сообщил её отец в эфире телеканала «Москва 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Мужчина рассказал, что 18-летней девушке потребовалась помощь психолога. По его мнению, причиной аварии стала неопытность.

«Неопытность, плюс не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило», — сказал отец. Он добавил, что проанализировал ситуацию с аварией.

Мужчина утверждает, что его дочь не выпивает, а трубку телефона не берёт, если находится за рулём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 16 июля автомобиль Mazda сбил троих детей на улице Авиаторов, двое из которых впоследствии скончались в больнице. По предварительной информации, водитель транспортного средства могла быть пьяна. Суд избрал для неё меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура требует заключения виновницы аварии под стражу.