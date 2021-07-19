Брюссель, 19 июля, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Количество погибших в результате наводнения в Бельгии, произошедшего из-за сильных ливней и ставшего самым сильным за последние 100 лет, выросло до 36. Об этом 19 июля сообщила на пресс-конференции бельгийский министр внутренних дел Аннелис Верлинден.

(сс) terimakasih0 Наводнение

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«Мы с сожалением можем констатировать, что катастрофа унесла жизни 36 человек, из них 19 уже опознаны», — сказала она.

Также Верлинден добавила, что на сегодняшний день 127 человек числятся как пропавшие без вести и еще 57 госпитализированы после стихийного бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедоввыразил Бельгии соболезнования в связи с масштабным наводнением, которое привело к многочисленным человеческим жертвам.