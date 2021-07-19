Донецк, , 16:01 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании корпорации «Алмаз». Документ опубликован на официальном сайте главы непризнанного государства.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

Назначение «Алмаза» — реализация политики ДНР в оборонно-промышленной сфере. Корпорация будет заниматься разработкой, производством и экспортом продукции военного, гражданского и двойного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь делегации Донецкой Народной Республики в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Владислав Московский заявил, что украинская сторона продолжает обострять конфликт с Донбассом в рамках ТКГ.

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