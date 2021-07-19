Майкоп, 19 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в отношении мэра столицы Адыгеи — города Майкопа — Андрея Гетманова завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно передано для рассмотрения в суд, сообщили 19 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Напомним, мэр Майкопа был задержан в марте 2021 году по обвинению в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере и мошенничестве, позже в деле появился эпизод о незаконном хранении боеприпасов.

Гетманова обвиняют в принуждении одного из предпринимателей к обмену земельными участками. Руководитель города в 2018 году требовал отдать ему хорошие земли сельхозназначения, а, получив отказ, стал угрожать бизнесмену, в том числе убийством. Испугавшись за свою жизнь, предприниматель согласился отдать свои земельные наделы в ущерб для себя.

Еще один эпизод также касается земельных участков, которые экс-мэр хотел заполучить от другого бизнесмена. Ущерб от продажи составил более 3,3 млн рублей.

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