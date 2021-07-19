Москва, 19 июля, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Телеведущая и певица Ольга Бузова продолжит играть в спектакле МХАТа под названием «Чудесный грузин». Об этом 19 июля пишет издание StarHit.

Instagram.com/buzova86 Ольга Бузова

Как отмечает СМИ, постановка показала хорошие кассовые сборы. Руководство театра приняло решение продлить контракт с Ольгой Бузовой, участие которой привлекло внимание к спектаклю.

Ранее Ольга Бузова запустила собственный подкаст. Проект называется «Бузова Шоу» — в нём телеведущая задаёт вопросы мужчинам и пытается понять их психологию.