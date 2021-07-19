Казань, 19 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Посетители казанского метро смогут с помощью смартфона осуществить экспресс-оплату проезда, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Дарья Драй ИА REGNUM Эскалатор в метрополитене

В метрополитене с 19 июля запустили новую технологию для экспресс-оплаты проезда. Владельцы смартфонов на платформе iOS и умных часов (на платформе WatchOS) получат уведомления об активации режима и смогут узнать о правилах пользования. Оплата проезда также возможна любой картой, привязанной к системе мобильных платежей.

В столичном метро модернизировали все турникеты, поддерживающие оплату проезда бесконтактными банковскими картами. Технология позволяет не выводить телефон из режима сна и подтверждать оплату отпечатком пальца (Touch ID), лицом (Face ID) или паролем.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года в Казань прибыл новый комфортабельный поезд «Москва», оснащенный системами кондиционирования, электродинамического торможения и не имеющий межвагонных перегородок.

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