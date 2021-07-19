* талибов — запрещённая в России организация

Стамбул, Турция, , 15:57 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить «завоевание территорий» в Афганистане. Об этом он заявил 19 июля на пресс-конференции в Стамбуле, которую транслировал телеканал TRT.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Турецкий лидер отметил, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выступает против того, чтобы Турция обеспечивала защиту аэропорта в Кабуле. Он добавил, что Анкара придерживается своих планов и рассчитывает на переговоры с афганским движением.

По мнению Эрдогана, «оккупационные действия» этого радикального движения неправильные. Он призвал к их прекращению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в радикальном движении заявили, что готовы атаковать турецкие силы, если они останутся на территории Афганистана. Афганские радикалы предупредили Анкару, что это «создает проблемы между мусульманскими народами обеих стран».

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