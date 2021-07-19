Нижний Новгород, 19 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Около 38% опрошенных в Нижнем Новгороде пешеходов не чувствуют себя в безопасности из-за электросамокатов и велосипедов, передвигающихся по тротуарам и на пешеходных улицах, передает «NN.ru».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прокат самокатов в парке

Во время столкновения с наехавшими на них велосипедами и самокатами получали ушибы и порезы 15% респондентов. Еще столько же нижегородцев смогли избежать столкновения с такими транспортными средствами буквально в последний момент.

А каждый четвертый участник опроса становился свидетелем подобных инцидентов.

Между тем, среди опрошенных жителей Нижнего Новгорода 63% заявили о положительном отношении к использованию самокатов и велосипедов, поскольку они экологичны, удобны и помогают укрепить здоровье за счет дополнительных физических нагрузок.

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