Ярославль, 19 июля, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Ярославле на ремонт закроется один из фонтанов на площади Труда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Yarnews.net Фонтан на площади Труда в Ярославле

За фонтаны в городе отвечает муниципальное учреждение «Ремонт и обслуживание гидросистем». От его имени на портале государственных закупок размещена конкурсная документация на ремонт фонтана, расположенного на площади Труда рядом с улицей Победы.

Фонтан хотят реконструировать, а под ним уложить новые трубы и колодцы. Также планируют заменить покрытие чаши, а территорию вокруг благоустроить — посадить мавританские партерные газоны.

Аукцион пройдёт 27 июля 2021 года. Работы по реконструкции подрядчик должен будет закончить до 30 сентября.