Уфа, 19 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Подростка обвинили в покушении на сбыт наркотиков в Уфе. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

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По версии следствия, весной текущего года 16-летний фигурант уголовного дела вступил в преступный сговор с неустановленным гражданином для сбыта наркотиков на территории г. Уфы через тайники — «закладки».

Следователи считают, что обвиняемый получил от своего сообщника партию наркотиков, в последующем начал оборудовать тайники с наркотическими средствами и фотографировать их местонахождение для передачи сведений своему сообщнику для последующего их сбыта через интернет.

«В ходе оборудования тайников обвиняемый был замечен сотрудниками полиции и задержан. Всего из оборудованных им «закладок» и при личном досмотре у него изъят 21 пакетик с наркотическим средством синтетического происхождения в крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Отмечается, что уголовное дело в отношении сообщника фигуранта уголовного дела было выделено в отдельное производство.