Екатеринбург, 19 июля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Из-за обильного грозового ливня система ливневой канализации в Екатеринбурге столкнулась с «критическими перегрузками», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пресс-служба мэрии Екатеринбурга Дорожные рабочие в Екатеринбурге

По информации мэрии, 18 ив городе выпало 30 мм осадков — больше трети нормы за месяц. Последствия ливня с грозой устраняли 137 единиц спецтехники и 89 рабочих.

«Система ливневой канализации в целом справилась, но были выявлены критические перегрузки, которые пришлось устранять вручную с помощью резервных аварийных бригад», — уточнили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за разгулявшейся стихии даже обрушился потолок в торговом центре «Карнавал».