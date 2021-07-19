Екатеринбург, 19 июля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. За разработку документации по планировке нового участка трассы Казань — Екатеринбурга готовы отдать почти 900 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Rosavtodor.ru Трасса

Компания «Автотодор — ТП» объявило поиск подрядчиков. Участок в 274 километра построят через 25 территорий в трёх регионах (Башкирия, Свердловская область и Пермский край).

Согласно информации по аукциону, за подготовку документации в компании могут заплатить до 884 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство автотрассы М-12 (Казань — Екатеринбург) всего будет затрачено около 260 млрд рублей.