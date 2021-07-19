Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Потенциально опасный багаж на время остановил работу международного аэропорта «Пулково». В чемодане одного из пассажиров во время досмотра обнаружили предметы, похожие на гранаты. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Гранаты в багаже.

Сообщение о ЧП в аэропорту поступило на пульт дежурного около 04:00 мск 19 июля. Сотрудники аэропорта сообщили, что при проверке багажа в грузовом терминале в одной из сумок были обнаружены подозрительные предметы, похожие на гранаты. Полицейские линейного отдела МВД России в «Пулково» совместно со службой безопасности аэропорта изолировали подозрительный багаж, до прибытия взрывотехников ОМОН (на транспорте) ГУ Росгвардии.

«После вскрытия багажной сумки специалисты ОМОН осмотрели обнаруженные предметы и установили, что это два муляжа гранат РГД-5 и Ф-1, не представляющих опасности для окружающих», — уточнили в ведомстве.

Содержимое багажа передано сотрудникам транспортной полиции.