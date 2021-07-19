Киев, 19 июля 2021, 15:47 — REGNUM У стороны обвинения по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича нет важнейшего документа. Об этом написал адвокат Януковича Виталий Сердюк 19 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
Юрист отметил, что все обвинения Януковича по делу об убийствах в центре Киева строятся на этом одном документе.
Сердюк подчеркнул, что намеренное затягивание процесса, а также «утаивание» доказательств говорит об их отсутствии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на решение о проведении досудебного спецрасследования по делу экс-президента Украины.
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