Киев, 19 июля 2021, 15:47 — REGNUM У стороны обвинения по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича нет важнейшего документа. Об этом написал адвокат Януковича Виталий Сердюк 19 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Cамообороновцы выносят товарища по Институтской улице. Киев. Майдан 2014
Cамообороновцы выносят товарища по Институтской улице. Киев. Майдан 2014
Mstyslav Chernov
«Требуем от офиса генерального прокурора обнародовать приказ президента Украины о применении оружия на майдане в феврале 2014 года, которым якобы располагают, прокуроры на который семь лет подряд ссылаются, обвиняя [Януковича] в причастности к расстрелам 20 февраля!» — сказано в сообщении.

Юрист отметил, что все обвинения Януковича по делу об убийствах в центре Киева строятся на этом одном документе.

«Ни разу сотрудники прокуратуры не вняли нашим требованиям показать потерпевшим, обществу и защите сам приказ, на который они постоянно ссылаются и которым пытаются обосновать обвинение», — добавил он.

Сердюк подчеркнул, что намеренное затягивание процесса, а также «утаивание» доказательств говорит об их отсутствии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на решение о проведении досудебного спецрасследования по делу экс-президента Украины.

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