Киев, , 15:47 — REGNUM У стороны обвинения по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича нет важнейшего документа. Об этом написал адвокат Януковича Виталий Сердюк 19 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Cамообороновцы выносят товарища по Институтской улице. Киев. Майдан 2014 Mstyslav Chernov

«Требуем от офиса генерального прокурора обнародовать приказ президента Украины о применении оружия на майдане в феврале 2014 года, которым якобы располагают, прокуроры на который семь лет подряд ссылаются, обвиняя [Януковича] в причастности к расстрелам 20 февраля!» — сказано в сообщении.

Юрист отметил, что все обвинения Януковича по делу об убийствах в центре Киева строятся на этом одном документе.

«Ни разу сотрудники прокуратуры не вняли нашим требованиям показать потерпевшим, обществу и защите сам приказ, на который они постоянно ссылаются и которым пытаются обосновать обвинение», — добавил он.

Сердюк подчеркнул, что намеренное затягивание процесса, а также «утаивание» доказательств говорит об их отсутствии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на решение о проведении досудебного спецрасследования по делу экс-президента Украины.

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