Оксана Переможенко, 19 июля 2021, 17:35 — REGNUM Белорусская оппозиция сможет победить в республике с помощью президента США Джо Байдена, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью американскому журналу National Interest.

Тихановская
Тихановская
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С помощью Байдена мы победим», — сказала она.

Также Тихановская отметила, что она рассчитывает на то, что Вашингтон окажет поддержку белорусской оппозиции и «демократизирует» республику. Лидер белорусской оппозиции также рассказала про планирующиеся оппозицией общенациональные забастовки, сосредоточенные на государственных предприятиях Белоруссии, которые будут организованы самими рабочими.

Читайте также: Тихановская заявила, что оппозиция в Белоруссии победит с помощью Байдена

Заявление Тихановской в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие предложили Белоруссии обратить внимание на то, какой страной стала Украина после «помощи» США. Были и те, кто отметил, что подобным заявлением о помощи США Тихановская себя дискредитирует.

Встреча представителей оппозиционного Координационного Совета Белоруссии со Светланой Тихановской
Встреча представителей оппозиционного Координационного Совета Белоруссии со Светланой Тихановской
Rada.vision

«А какая цена этой победы будет??? Тогда Украина цивилизованным раем покажется, могу предположить. У нас хоть земля есть и немного газа и нефти, угля и металлов, а там что, кроме апатитов?» — написал Константин Г.

«Украина уже решила все свои проблемы с помощью США, проблем стало в разы больше», — добавил Александр Г.

«Уже готовит страну под внешнее управление. Ждет денег на майдан. Лукашенко это не Янукович. Он так не сдаётся», — отметила Елена.

«Просто интересно. С помощью США удалось кому-то и когда-то победить?» — задался вопросом Алекс Б.

«Ну хоть напрямую призналась, кто за ней стоит», — отреагировала Светлана Ч.

«Ну, а что, девушка зарабатывает на старость. На все остальное ей фиолетово. Бабки ей платят, живет, не напрягаясь. Надо будет, она и родню продаст, если уже не продала. Домик за границей уже наверняка прикупила», — пишет Михаил Л.

«Также она надеется, что администрация Байдена поддержит белорусскую оппозицию и «демократизирует» страну». Неужели это в Белоруссии кому-то можно продать? Думаю, обращение к США за «демократизацией» — это похороны для всей оппозиции», — считает Максим П.

Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске
Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске
© ИА REGNUM

«Оппозиция слепо радуется любому выражению «поддержки». Так что поклонники Светы отлично это едят и абсолютно не способны проводить параллели с другими странами, которым Штаты «помогли», — ответил Максиму П. Артем Л.

«Самое позорное заявление от тех, кто хочет руководить страной», — добавил Алексей С.

«Неужели она искренне не понимает, что, упоминая американцев, она только сильнее дискредитирует себя? Овального (Алексея Навального. — О. П.) это тоже касается», — подытожил Роман К.

Читайте также: «К начальству за новым домашним заданием». Сеть о поездке Тихановской в США