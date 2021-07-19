Берлин, 19 июля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Электрический Mercedes-Benz G-Class будет представлен в сентябре 2021 года на автомобильной выставке в Мюнхене. Об этом сообщает портал Mbpassionblog.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Mercedes-Benz

При том, что модели EQS и EQE были созданы с «нуля», электрический G-Class будет создан на базе традиционной модели. Ожидается, что электрификация никак не отразится на экстерьере автомобиля.

Пока технические характеристики новинки не разглашаются. По предварительной информации электрический G-Class будет оснащен двумя электродвигателями и большим блоком батарей на 108 киловатт-часов. На одном заряде такой электрокар может проехать около 500 км.

В Европе уже зарегистрированы названия EQG 560 и EQG 580, которые получит электрифицированный G-Class. Серийные версии электрокара будут представлены в 2022 или 2023 году.

Напомним, в июне обновлённое купе Mercedes-Benz E-Class прошло «лосиный тест». Причем справилась модель лучше, чем машина S-Class.

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