Москва, 19 июля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС-2021, сообщает 19 июля пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Президент России Владимир Путин примет участие 20 июля в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском», — заявили в пресс-службе.

Российский лидер осмотрит передовые образцы авиатехники, а также проведёт совещание по авиастроению, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасалон МАКС-2021 будет проходить с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин во время посещения авиасалона МАКС-2021, вероятно, понаблюдает за полётами.

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