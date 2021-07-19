Владикавказ, 19 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Северной Осетии за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус еще у 50 человек. В выходные 16 и 17 июля число пациентов с COVID-19 составило 56 и 54 человека соответственно. Общее количество носителей коронавируса достигло 18 058 человек, сообщили 19 июля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последний день в республике выздоровели 13 пациентов, а общее число лиц, сумевших справиться с болезнью, достигло 16 861 человека. Не удалось спасти за все время пандемии 236 пациентов с COVID-19.

При этом в отличие от соседей по Северо-Кавказскому федеральному округу в РСО-Алании число смертей в последние месяцы не увеличилось. За июль было зафиксировано лишь пять случаев летального исхода.