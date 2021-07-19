Исламабад, 19 июля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Количество погибших при столкновении пассажирского автобуса с трейлером в северо-восточной провинции Пенджаб увеличилось до 30 человек. Об этом 19 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на медработников и сотрудников спасательных служб.

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Также сообщается, что число пострадавших в результате ДТП возросло до 74. При этом отмечается, что все раненные направлены в больницы и состояние некоторых из них оценивается, как тяжелое.

Ранее новостное агентство Associated Press of Pakistan сообщило, что 27 человек погибли и несколько получили ранения в результате столкновения автобуса и прицепа.

Напомним, утром 19 июля на северо-западе Бангладеш столкнулись два транспортных средства — пассажирские автобусы, в результате чего погибли не менее шести человек.