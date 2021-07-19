Белгород, 19 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. На смене «Россия — страна возможностей» Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов» получили гранты два представителя из Белгородской области. Средства направят на поддержку воспитанников детских домов, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Финансовую поддержку в размере 150 тысяч рублей получил Евгений Ганжов, который защитил проект «Непростая тема». Он предложил разработать программу по формированию приемлемого полоролевого поведения у воспитанников детских домов и вместе с ними будет разбираться в вопросах физиологии, взаимоотношений с противоположным полом в форме психолого-игровой программы.

Второй проект-победитель — Екатерины Зеликовой для подростков из детских домов «Антибуллинг-Навигатор». На реализацию этого замысла она получила 200 тысяч рублей.

Смена «Россия — страна возможностей» проходила в Солнечногорске с 13 по 18 июля. Белгородскую область представляли девять человек.