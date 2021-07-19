Ньон, Швейцария, 19 июля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» сыграет с победителем пары «Судува» (Латвия) — «Ракув» (Польша) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Жеребьёвка этой стадии турнира прошла 19 июля в Ньоне (Швейцария).

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Первый матч пройдёт 5 августа, ответный — 12 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф турнира.

Лига Конференций — третий по значимости европейский клубный турнир. В нынешнем сезоне этот турнир пройдёт впервые.

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