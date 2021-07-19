Москва, , 15:46 — REGNUM Деньги, принадлежащие Венесуэле и Ливии, незаконно хранятся в банках Великобритании. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 19 июля в своём телеграм-канале, комментируя новость о новом витке спора вокруг венесуэльского золота.

Слитки золота Stevebidmead, pixabay, cc0

Ранее стало известно, что юристы, представляющие лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, будут отстаивать принадлежность золота страны, которое хранится в банке Лондона. Стоимость золота — около $1 млрд.

При этом, отметила Захарова, Лондон недавно вновь заявил, что Гуайдо является «единственным президентом Венесуэлы». Это наводит на мысли о корыстном сговоре, тем более, что речь идёт о больших деньгах в золотом эквиваленте.

Центробанк Венесуэлы предлагает вернуть в страну золото, которое составляет около 15% валютных резервов, чтобы финансировать на эти деньги борьбу с коронавирусом, но «Лондону они нужнее».

Захарова напомнила и о средствах бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи и его семьи, которые также хранились в британских банках. Согласно резолюции СБ ООН, эти деньги — более £12 млрд — были заморожены. Их должны были направить на восстановление Ливии после войны, но до простых граждан они не дошли. В Британии предлагают передать часть денег семьям, пострадавшим от терактов.

«Но это все слова. Правда в том, что миллиарды чужих долларов незаконно остаются в британских банках», — заключила Захарова.

Читайте также: Спор о золоте: Лондонский суд признал Гуайдо президентом Венесуэлы