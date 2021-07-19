Москва, 19 июля 2021, 15:46 — REGNUM Деньги, принадлежащие Венесуэле и Ливии, незаконно хранятся в банках Великобритании. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 19 июля в своём телеграм-канале, комментируя новость о новом витке спора вокруг венесуэльского золота.

Слитки золота
Слитки золота
Stevebidmead, pixabay, cc0

Ранее стало известно, что юристы, представляющие лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, будут отстаивать принадлежность золота страны, которое хранится в банке Лондона. Стоимость золота — около $1 млрд.

При этом, отметила Захарова, Лондон недавно вновь заявил, что Гуайдо является «единственным президентом Венесуэлы». Это наводит на мысли о корыстном сговоре, тем более, что речь идёт о больших деньгах в золотом эквиваленте.

Центробанк Венесуэлы предлагает вернуть в страну золото, которое составляет около 15% валютных резервов, чтобы финансировать на эти деньги борьбу с коронавирусом, но «Лондону они нужнее».

Захарова напомнила и о средствах бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи и его семьи, которые также хранились в британских банках. Согласно резолюции СБ ООН, эти деньги — более £12 млрд — были заморожены. Их должны были направить на восстановление Ливии после войны, но до простых граждан они не дошли. В Британии предлагают передать часть денег семьям, пострадавшим от терактов.

«Но это все слова. Правда в том, что миллиарды чужих долларов незаконно остаются в британских банках», — заключила Захарова.

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