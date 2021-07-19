Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Первый заключенный, содержавший в американской тюрьме Гуантанамо, переведен в один из центров содержания в Марокко, заявили 19 июля в администрации президента США Джо Байдена, сообщает The Hill.

Речь идет о 56-летнем Абдуле Латифе Насире. Как следует из заявления Пентагона, в 2016 году Совет периодического обзора определил, что удерживание Насира «больше не является необходимым для защиты от продолжающейся серьезной угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов». Тогда совет рекомендовал репатриировать Насира в Марокко «при соблюдении гарантий безопасности и гуманного обращения».

Однако необходимые шаги для осуществления передачи не могли быть выполнены до завершения срока администрация Барака Обамы, тогда как при бывшем президенте Дональде Трампе никаких шагов в этом направлении не предпринималось.

Оборонное ведомство США поблагодарило власти Марокко за «давнее партнерство в обеспечении интересов национальной безопасности обеих стран».

«Соединенные Штаты также чрезвычайно благодарны королевству за готовность поддержать нынешние усилия США по закрытию тюрьмы Гуантанамо», — добавили в ведомстве.

По данным The New York Times, из 39 заключенных, все еще содержащихся в Гуантанамо, 11 были предъявлены обвинения в военных преступлениях. Остальным 28 в течение их почти 20-летнего пребывания в учреждении не было предъявлено обвинение. Издание сообщает, что тех, кому не были предъявлены обвинения рекомендовали перевести в другие центры содержания заключенных с соблюдением мер безопасности.